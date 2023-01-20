تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد على نايل وعرب سات.. تابع المباريات

نشرت قناة أبو ظبي الرياضية، تردداتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلنت أيضا إذاعتها لمباريات كأس إيصاليا والدوريات المختلفة، بجانب ألعاب أخرى مثل الطائرة واليد والسلة وألعاب القوى.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي للقناة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد

وجاء تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد HD على القمر الصناعي المصري نايل سات، والأقمار الصناعية الأخرى، كما يلي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد على القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما جاء تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي ياه سات، كالتالي:

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8.