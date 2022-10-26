تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير فريقي الأهلي والزمالك، عن تردد قناة أبو ظبي، الناقلة لمباراة القطبين في كأس السوبر المصري 2022، الذي يقام على ملعب «هزاع بن زايد» في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستعرض «الوطن» تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022 وموعدها:

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ويمكن متابعة مباراة السوبر المصري 2022، بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أم القرى، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وللراغبين في مشاهدة مباراة السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات العربية، يوم الجمعة المقبل، يمكن ضبط تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، كالتالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

وفضلا عن قناة أبو ظبي الرياضية، يمكن متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، ويمكن مشاهدة القناة عبر ضبط ترددها، كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6