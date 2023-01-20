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«الداخلية»: ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لأمن المنافذ

كتب:

محمد بركات
12:12 م | الجمعة 20 يناير 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1384) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (262) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (7) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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