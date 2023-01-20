«الداخلية»: ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لأمن المنافذ
كتب:
محمد بركات
12:12 م | الجمعة 20 يناير 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1384) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (262) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (7) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.