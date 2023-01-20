ضبط مسجل خطر وربة منزل في القاهرة لاتهامهما بسرقة سيارة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص وبصحبته فتاة "لا يعلم بياناتهما") ، لقيامهما بمغافلته والإستيلاء منه على سيارته وهاتفه المحمول ، حال توصيلهما بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - ربة منزل - مقيمان بمحافظة القاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة الثانية الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بأنهما عقب إستقلالهما السيارة صحبة المُبلغ إكتشفا أنه فى حالة عدم إتزان ، فإختمر فى ذهنهما إنزال المجنى عليه من السيارة بدعوى تولى الأول قيادة السيارة وتحصلا منه على هاتفه المحمول من داخل السيارة المشار إليها ، ولاذا بالفرار.. وقد تم بإرشاد الأول إعادة السيارة المُبلغ بسرقتها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.