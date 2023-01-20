وفاة أشهر مطربي «الروك» في القرن العشرين عن عمر تجاوز الـ80 عاما

توفي ديفيد كروسبي، أحد أشهر نجوم موسيقى الروك أند رول، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عن عمر تجاوز الـ80 عامًا، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، عن زوجته التي نعت رحيله بعد صراع مع المرض، امتد لفترات طويلة، من خلال بيان تم تداوله، معربة عن حزنها وألمها الشديد.

إبداع وجوائز لـ ديفيد كروسبي

ويعد ديفيد كروسبي، من أشهر مغني الروك في القرن الماضي، وقدرته على الإبداع بطريقة غير تقليدية، من خلال تأليف الكلمات والعزف على آلة الجيتار المفضلة لديه، وحظى بجوائز عدة على مدار مشواره الفني، منها الفوز بجائزة جرامي أكثر من مرة.

كما تعاون مع عدد من الفرق الموسيقية، وأثراها بكثير من الأغنيات الملهمة، والتي حققت ألبوماتهم مبيعات هائلة، وتميزت بتقديم نوع مختلف من الموسيقى عن السائد وقتها.

عاني من مرض الكبد بسبب الإدمان

وعانى ديفيد كروسبي، مع مرض الكبد لسنوات، خصوصًا مع إدمانه المفرط للمخدرات، الذي تسبب في تدهور حالته كثيرًا، وخضوعه لعملية زراعة كبد، الأمر الذي جعله يعلن ندمه الشديد على اتجاهه للإدمان في فترة مهمة في حياته.