«التضامن»: ارتفاع نسب تبديد المنقولات الزوجية في الريف بنسبة 77%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كشف في بحث له عام 2021، أبعاد الجرائم التي تقع بين الأزواج، موضحًا ارتفاع جرائم العنف بين الزوجين في الحضر، وأن نسبة العنف بين الأزواج 73% في الحضر مقابل 13,6% في الريف، بينما ترتفع جنح تبديد المنقولات الزوجية في الريف، حيث بلغت نسبتها 77% مقابل 14% في الحضر، وبلغت نسبة الإناث مرتكبي الجرائم ضد الأزواج 31%.

محاربة العنف من خلال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى ضمن تقرير صادر عنها في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، إلى أنه يتم محاربة العنف من خلال العديد من البرامج والمبادرات، منها برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يتيح فرص تدريب وتنمية مهارات السيدات من الفئات الأولى بالرعاية، وأيضاً فرص عمل مناسبة من خلال التشبيك مع الجمعيات الأهلية الشريكة للبرنامج والمنفذة لمشروعات مدرة للدخل.

منح قرض مستورة للنساء من الأسر والفئات الأولى

وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يمنح قرض مستورة مخصص للنساء من الأسر والفئات الأولى بالرعاي ، إلى جانب دعم الأسر المنتجة من خلال التوسع في معرض ديارنا على مدار السنة وإتاحة مجالات جديدة للتسويق من خلال المتاجر الكبيرة مثل والنوادي الرياضية والأماكن السياحية والمشاركة في المحفال الثقافية مثل مهرجانات السينما وغيرها من مجالات التسويق.