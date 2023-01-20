ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تشكيل عصابي لسرقة السيارات

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستولى عليها، ومثبت عليها لوحات معدنية «غير مُبلغ بسرقتها» وبحوزتهم (فرد محلي وطلقة لذات العيار - قناع أسود اللون، مفتاح مصطنع) بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع ، وأضافوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب المشار إليه.

اعترافات المتهمين بالسرقة

واعترف المتهمون بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها، وبمناقشتهم عن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارات المُبلغ بسرقتها اعترفوا بسرقتها من بعض السيارات بالطريق العام وتثبيتها على السيارات المستولى عليها، وتخلصهم من اللوحات الخاصة بها عن طريق إلقائها بالطريق العام، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.