ضبط 148 سلاحا وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
01:04 م | الجمعة 20 يناير 2023
قوة أمنية
شنت أجهزة وزارة الداخلية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
- ضبط 148 قطعة سلاح ناري بحوزة 126 متهما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.
- تنفيذ 85 ألف 282 حكما قضائيا متنوعا، في مجال تنفيذ الأحكام.
- ضبط 354 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 388 متهما، في مجال ضبط قضايا المخدرات.
- ضبط 28 متهمًا في مجال ضبط المتهمين الهاربين.
- ضبط 15 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.
- ضبط 236 دراجة نارية مخالفة في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة.
- إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها.
- ضبط 215 ألفا و88 مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية.
- فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة في مجال فحص السائقين، وتبين إيجابية 7 منهم.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.