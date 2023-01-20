ضبط 148 سلاحا وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط 148 قطعة سلاح ناري بحوزة 126 متهما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.

- تنفيذ 85 ألف 282 حكما قضائيا متنوعا، في مجال تنفيذ الأحكام.

- ضبط 354 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 388 متهما، في مجال ضبط قضايا المخدرات.

- ضبط 28 متهمًا في مجال ضبط المتهمين الهاربين.

- ضبط 15 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.

- ضبط 236 دراجة نارية مخالفة في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة.

- إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها.

- ضبط 215 ألفا و88 مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية.

- فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة في مجال فحص السائقين، وتبين إيجابية 7 منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.