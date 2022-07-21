حزن بالإسماعيلية لوفاة ضابط في انقلاب سيارة شرطة بشمال سيناء

أكدت مصادر مقربة من أسرة ضابط الشرطة الذي توفي ظهر اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة شرطة على أحد الطرق في شمال سيناء، أنه سيتم تشييع جثمانه في مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم، عقب صلاة المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق الجنازة من مسجد «المطافئ» في الإسماعيلية، بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزي، لتشييع جثمان ضابط الأمن المركزي الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

وتوفى الرائد رامي سمير، الضابط بقطاع «الشهيد أحمد وحيد» في الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، خلال توجهه في إحدى المأموريات بشمال سيناء، جراء انقلاب سيارة شرطة على الطريق.

نقل الجثمان للمستشفى

ونقلت سيارة الاسعاف جثمان الضابط المتوفي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لحين إنهاء الإجراءات القانونية، فيما أمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقالت المصادر إن سيارة الشرطة تعرضت للانقلاب على طريق «بغداد»، خلال توجه القوة ضمن إحدى المأموريات في محافظة شمال سيناء.

الحزن يخيم على الإسماعيلية

وسيطرت حالة من الحزن على عدد كبير من أهالي الإسماعيلية، لوفاة الرائد رامي سمير، الضابط بقطاع الأمن المركزي في الإسماعيلية، فيما نشر مواطنون بعض الصور له على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى عدد كبير من المواطنين وفاة الضابط، لارتباطه بعلاقات طيبة مع جميع جيرانه وزملائه في العمل على مدار السنوات الماضية، خاصةً مع تميزه في العمل كضابط عمليات خاصة.

وبحسب زملاء الضابط الراحل، فإنه عمل في شمال سيناء على مدار فترات متقطعة خلال السنوات الماضية، شارك خلالها في العمليات ومداهمات أوكار العناصر التكفيرية، وتمكن من ضبط عدد منهم.