نادر عباسي ينتهي من البروفات الأخيرة استعدادا لحفل المتحف الكبير.. اليوم

نشر المايسترو نادر عباسي، مجموعة من صور البروفة الأخيرة لفرقته، والسوبرانو العالمية فاطمة سعيد، قبل ساعات قليلة من إحياء أول حفل بحضور الجماهير في المتحف المصري الكبير، المقرر مساء اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب نادر عباسي، تعليقًا على الصور التي نشرها عبر حسابه: «من البروفة الأخيرة لأول حفل جماهيري من سلسلة حفلات وفاعليات ثقافية قبل الافتتاح الرسمي، مع فاطمة سعيد، وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، كل الشرف والسعادة للتعاون مع الشركة المنظمة RMC».

6 بروفات في 18 ساعة

ويشهد المتحف المصري الكبير، أول حفل فني عالمي، بمشاركة السوبرانو فاطمة سعيد، وقيادة المايسترو نادر عباسي، والذي عقد 6 بروفات استعدادًا لهذا الحفل خلال 18 ساعة، ومدة كل بروفة 3 ساعات، بحسب تصريحات سابقة له، وتأكيده أن هذا الحفل فني وثقافي بالدرجة الأولى.

موسيقى عالمية ومصرية

ومن المقرر أن يتضمن الحفل مقتطفات موسيقية عالمية ومصرية، من خلال أعمال كلاسيكية وشرقية، منها مؤلفات لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وملك العود فريد الأطرش، وكمال الطويل وهاني شنودة وآخرين.

يأتي الحفل الجماهيري في الوقت الذي يترقب فيه العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يتضمن مجموعة كبيرة من الآثار المصرية الشاهدة على عظمة الدولة المصرية.