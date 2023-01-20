السيطرة على حريق في شقة سكنية بالإسكندرية دون إصابات

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة بحري وسط الإسكندرية دون إصابات أو وفيات.

وتلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق بشقة سكنية في شارع الحلوجي بمنطقة بحري التابع لحي الجمرك، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وبالمعاينة تبين أن أصحاب الشقة السكنية لم يكونوا متواجدين بها خلال الحريق، وهو ما ساعد في عدم وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصائح الحماية المدنية

وكانت الحماية المدنية وجهت عدة نصائح للمواطنين، بعد وقوع عدة حوادث مشابهة خلال الفترة الماضية بسبب ماس كهربائي، جاء فيها:

- عدم تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدي لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي.

- عدم تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً، وعدم ترك جزءا من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها، ما يمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

- غلق الدفاية أثناء النوم.

- فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها.

- وضع مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة تزيد عن متر.