موعد مباراة الأهلي والزمالك في مصر والدول العربية

كشف اتحاد الكرة المصري، عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز في موسمه الجاري 2023، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد مباراة الأهلي والزمالك، على هذا النحو:

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ووفق المعلن، من قبل اتحاد الكرة، فإن موعد مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري العام مقرر عقدها غدا السبت الموافق 21 يناير 2023 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدول العربية

وتقام مباراة الزمالك والأهلى في الدول العربية عند هذه التوقيتات، إذ تقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت دبى وأبوظبي، والسابعة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السودان وجنوب أفريقيا والأردن.

مباريات الدوري غدا ضمن الجولة الرابعة في الدوري المصري

وبخلاف مباراة فريقي الأهلى والزمالك غدا، فاليوم الجمعة 20 يناير في إطار الجولة الرابعة تقام مباراتي النادي المصري البورسعيدى وغزل المحلة في تمام الخامسة مساءا وسيراميكا وسموحة في تمام الساعة 7 مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، هي الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري وترددها كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 1

على القمر الصناعي المصري: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

على القمر الصناعي المصري: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة أون تايم سبورتس الأرضية

ويمكن نقل المباراة على التردد (التماثلي): UHF9، والتردد الأرضي (الرقمي): UHF32.