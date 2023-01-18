موعد مباراة منتخبي مصر والبحرين المقبلة في كأس العالم لكرة اليد

بعد نجاحه في الـ3 جولات الأولى من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، وتصدره المجموعة السابعة، صعد المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور الثاني الرئيسي، ومن المقرر أن يواجه في أولى مبارياته منتخب البحرين.

ويسعى الفراعنة لاستكمال سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية البطولة، بتحقيق فوز جديد على منتخب البحرين.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب البحرين في كأس العالم لليد

هذا ومن المقرر أن يوجه المنتخب الوطنى لكرة اليد نظيرة منتخب البحرين غدا الخميس، وذلك فى تماما الساعة الـ4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لكاس العالم لكرة اليد

تنقل شبكة قنوات «أون تايم سبورت» جميع مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد، على تردد 11681، أفقي، 27500، أو من خلال تردد 10853/ أفقي، 27500.

كما تنقل عدد من الشبكات الرياضية العربية والأوروبية، جميع مباريات المنتخبات العربية والأوروبية، المستمرة في المنافسة ببطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ28، وهي كما يلي.

- قناة الرياضة السعودية SSC.

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على «يوتيوب».

- قناة huya الصينية.

- قناة sportsbull اليابانية.

- قناة TBC في أفريقيا.

- قناة vrt البلجيكية.

- قناة hrt الكرواتية.

- قناة bein sports الفرنسية.

- قناة ard الألمانية.

- القناة الرياضية المغربية.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد، قد حقق الفوز فى جميع مبارياتة السابقة؛ إذ فاز على المغرب 30 - 19، وكرواتيا 31 - 22، و35- 16 على منتخب أمريكا، ليؤكد صدارته للمجموعة.