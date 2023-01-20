سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بحجة تغيير العملات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، حيث كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بتضرره من شخص «مجهول»، لتواصله معه هاتفياً من رقم «مُحدد»، والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال «مبلغ مالي عملة محلية مقابل مبلغ مالي عملة أجنبية»، ولدى حضوره غافله واستولى على الأموال ولاذ بالفرار.

تفاصيل سقوط تشكيل عصابي

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول- غادر البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «محلية - أجنبية» مقلدة، وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وأقرا المتهمان بقيامهما بتكوين تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه بالنصب والاحتيال على المواطنين، باستخدام المبالغ المقلدة المضبوطة بحوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.