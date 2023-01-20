«الداخلية» تضبط سائقا أشعل النار في سيارة جاره بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسيارة ملك (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، مما أدى إلى احتراق الإطار الأمامي للسيارة «دون إصابات» وعُثر بجانب السيارة على زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال «سائل البنزين» وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

حريق سيارة بالخليفة

بسؤال قائد السيارة قرر بأنه حال تواجده بمسكنه تبلغ له من الأهالي بنشوب حريق بالسيارة حال توقفها أمام سكنه فقام بمعاونة الأهالي بالسيطرة على الحريق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى قيام (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإلقاء كمية من سائل البنزين وإضرام النيران بالسيارة المُشار إليها ولاذ بالفرار مستقلا مركبة «توك توك».

ضبط المتهم في حريق السيارة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.