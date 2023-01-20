القبض على 6 تجار بحيازتهم مخدرات بمليون و 400 ألف جنيه في 3 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعىي «الأمن الوطنيوالأمن العام» ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

جهود مديرية أمن البحيرة

وبحسب بيان الداخلية، فتم ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول).

جهود مديرية أمن الإسماعيلية

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية «بدون لوحات» بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات و330 قرص مخدر لعقار كبتاجون - مبلغ مالي - هاتفي محمول - سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).

جهود مديرية أمن المنوفية

وفي محافظة المنوفية، تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته كمية من مخدري الهيروين - الحشيش- مبلغ مالي - هاتف محمول – سلاح أبيض.

ضبط شخصين بمديرية أمن الغربية

كما جرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية «بدون لوحات» بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتفي محمول، وضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية،، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطان وبحوزته كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضانن وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.