حبس شخصين بتهمة تزوير تأشيرات وتذاكر سفر للخارج في القليوبية

أمرت النيابة العامة بحبس متهم وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما نسب إليه من تزوير واصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها، واستخدامها في شراء عملة أجنبية من البنوك بالسعر الرسمي المُعلن وإعادة بيعها بالسوق الموازية بسعر أعلى من قيمتها المعلنة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة طوخ معلومات بقيام أحد الأشخاص بتزوير باصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها، لتحقيق مبالغ ربحية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته صورة جواز سفر الخاص به، وتأشيرة زيارة لإحدى الدول وتذكرة حجز طيران، مزورتين.

واعترف المتهم على صديقه باصطناع المستندات وتعديل بيانات التذاكر والتأشيرات مستغلاً خبرته فى المجال السياحي، وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وجهاز حاسب آلى محمول «لاب توب»، وبفحصهما تبين احتواء صور المستندات المضبوطة والبرامج المستخدمة في عملية التزوير، ومحادثات ورسائل نصية وصوتية تؤكد نشاطهما الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.

وأشار عبد العظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ المادة 211 نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».