ضبط 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 450 طربة حشيش في الإسكندرية بـ3.1 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن الإسكندرية، عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، في حملة أمنية مكبرة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وجاءت الضبطيات كالتالي:

- ضبط شخص، له معلومات جنائية، حال استقلاله «توك توك» دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته 200 طربة حشيش، وزنت 20 كيلوجرامًا.

- ضبط شخصان، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلوجرامًا.

- ضبط شخص بالمنتزه، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلوجرامات، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و150 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.