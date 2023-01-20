زراعة أكثر من 90 ألف فدان بنجر السكر بالشرقية.. وسعر توريد الطن ألف جنيه

بلغت المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر «الشمندر» بالشرقية نحو 90 ألف و261 فدانا من إجمالي المساحة الكلية، حيث إن المحافظة استهدفت زراعة نحو 81 ألفا و950 فدانا، فيما تم بدء زراعة العروة الأولى من المحصول في شهر أغسطس.

قال المهندس حسين طلعت، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من زراعة 90261 فدانا من محصول البنجر، لافتا إلى تخطى المساحة المستهدف زراعتها بنحو 82 ألف فدانا،.

أوضح حسين طلعت، أن سعر توريد طن البنجر بنحو ألف جنيه، وأن فدان البنجر يزرع فيه 3 عروات، والعروة الأولى في شهر أغسطس والثانية في شهر سبتمبر والثالثة في شهر نوفمبر، مؤكدًا أن عروة أغسطس هي أفضل العروات، لأن البنجر يحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

موسم حصاد بنجر السكر

وتابع وكيل الوزارة أن موسم حصاد بنجر السكر سيبدأ مع شهر فبراير المقبل للعروة التي تم زراعتها في شهر أغسطس وحتى شهر يونيو لحين الانتهاء من المحصول بالحقول في كافة أنحاء المحافظة.

أوضح المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة أن مدة زراعة البنجر في الأرض الزراعة من 180 يوما حتى 210 يوما، لافتا إلى أن الفدان يحتاج إلى 4 كيلو بذرة، وتصل إنتاجيته من 20 لـ25 طن.

وأضاف أشرف نصير، في تصريحات لـ «الوطن»، أن زراعة بنجر السكر تعاقدية، بين المزارعين وشركات السكر بالتنسيق من مديرية الزراعة ويتم تحديد سعر التعاقد بيع المحصول.