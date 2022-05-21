مدير «مستقبل مصر»: أوشكنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر

قال المقدم بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر، إنَّ مصر تستورد من 8.5 إلى 9 ملايين طن ذرة بحوالي 2.5 مليار دولار سنويًا، وهذا رقم كبير، نظرا لاستخداماته الكثيرة منها الصناعات العلفية والزيت والسكريات الكحولية.

مصر تستورد من 8.5 إلى 9 ملايين طن ذرة بـ2.5 مليار دولار سنويًا

وأضاف «الغنام» خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع «مستقبل مصر» ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مشروع مستقبل مصر يحتوي على 40 ألف فدان في هذا الموسم بما يحقق 120 ألف طن، مبينًا أنَّه من المخطط في 2023 أن تبلغ المساحة المنزرعة 70 ألف فدان لتحقيق 220 ألف طن ثم في موسم 2024 تبلغ المساحة 150 ألف فدان لتحقيق 450 ألف طن.

وأشار إلى أنَّ محصول بنجر السكر هو سلعة مهمة للغاية، إذ نقترب من الوصول للاكتفاء الذاتي منه، إذ أن مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، ومنذ 5 سنوات بلغ حجم استيراد السكر أكثر مليون طن من الخارج، لافتًا إلى أنَّ مشروع مستقبل مصر يمثل 65% من الزراعة الآلية لبنجر السكر في مصر، والإنتاجية كبيرة للغاية، وأكبر صادرات مصر الزراعية من المخلفات الناتجة من البنجر وقدرت بحوالي 600 مليون دولار في الموسم السابق.

مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر وتستورد فول صويا بـ2.3 مليار دولار

وأوضح أنَّ مصر تستورد الفول الصويا بتكلفة 2.3 مليار دولار، وذلك لأغراض الزيت، مؤكدا أن مستقبل مصر الزراعي عبقري لاقترابه من عدة محاور سواء المحور الإقليمي، أو محور روض الفرج الجديد أو الضبعة الذي يساعد بدوره على نقل المحاصيل.

ولفت إلى أنَّ المشروع يشتمل على خدمات الرقمنة التي تشتمل على إدارة قوية محاورها تحليل البيانات لتقييم أداء الموظفين، وقسم التنبؤ الذي يتوقع المتغيرات المناخية، مع إجراء عمليات البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية.