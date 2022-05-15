انقلاب سيارة محملة بـ35 طن بنجر السكر على كوبري سندوب في الدقهلية

انقلبت سيارة نقل محملة بمحصول بنجر السكر أمس، علي كوبري سندوب العلوي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في إغلاق الكوبري حتى تمكنت قوات الإنقاذ البري ومعدات رئاسة مركز المنصورة من نقل محصول البنجر وفتح الطريق.

تمكن معدات رئاسة مركز المنصورة من رفع البنجر

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من رفع سيارة نقل محملة بالبنجر مقلوبة بكوبرى سندوب العلوي بناء على توجيهات رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بالعمل الفوري لحل الأزمات والكوارث، وفور وصول إشارة إلى إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز بانقلاب سيارة نقل محملة بالبنجر حمولة 35 طنا بمطلع كوبري سندوب العلوي اتجاه المنصورة.

إشراف القيادات الأمنية والتنفيذية على رفع البنجر

وانتقلت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، وفريق العمل الميداني لمكان الحادث تحت إشراف مباشر من: محمد صابر رضوان نائب رئيس المركز، وإحضار المعدات فورا، وتم رفع مقطورة السيارة النقل المقلوبة وتم رفع البنجر من الطريق وتم إعادة فتح الطريق وانتظام حركة المرور بكوبرى سندوب العلوي.

وأشرف علي فتح الطريق كل من العميد طارق عبدالهادي شرطة المنصورة، وإدارة مرور الدقهلية والحماية المدنية وعبد الخالق محمد صديق مدير إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز.

ومن جهة أخرى، شيع الآلاف من أهالي قرية كفر الأبحر بمركز نبروه محافظة الدقهلية، فجر اليوم، جثامين 4 من أسرة واحدة بعد أن لقي إعلامي شاب مصرعه هو زوجته واثنين من أبنائه في حادث انقلاب ‏سيارته على طريق رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وأصيب اثنتان من بناته بإصابات خطيرة، وذلك بعد ‏يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته كفر الأبحر.