ضبط 11 ألف لتر زيت سيارات مجهول المصدر في حملة تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 11 ألفا و500 لتر زيت سيارات مجهول المصدر خلال حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة بمركز ههيا.

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ضبط 11 الف لتر زيت سيارات مجهول المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، بمشاركة المفتشين بالإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا، أسفرت عن ضبط 550 جركن زيت سيارات مجهول المصدر، سعة كل جركن 20 لترا، كما تم ضبط 25 كرتونة زيت سيارات مجهول المصدر، بداخل كل كرتونة 4 جراكن، سعة الجركن الواحد 5 لترات، بإجمالي كمية مقدارها 11500 لتر مخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وتم تحرير المحضر رقم 480 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.