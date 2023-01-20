مصرع مسن سقط من أعلى شجرة في قرية أرمانيا بالبحيرة

لقي مسن مصرعه جراء سقوطه من أعلى شجرة أثناء تقطيع أفرع شجرة في قرية أرمانيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع مسن في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة مسن لقي مصرعه جراء سقوطه من أعلى شجرة بقرية أرمانيا التابعة لمركز إيتاي بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع عبدالقادر السيد عبدالقادر، 65 سنة، مقيم عزبة الكومي في مركز شبراخيت، ويعمل في تجارة الأخشاب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إيتاي البارود، وحفظت الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجار المتابعة.