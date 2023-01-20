يوم تثقيفي للسيدات بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

تنفيذ يوم توعوي وتثقيفي للسيدات

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام فريق التوعية بالشركة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية «الإدارة الصحية بمشتول السوق»، بتنظيم يوم توعوي وتثقيفي للسيدات بمقر الوحدتين الصحيتين بقريتي كفر الشرابية وقشا التابعتين لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، وذلك لتوعيتهن بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه على هامش فعاليات اليوم التوعوي، تم استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية، وكذلك عمل استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.