عودة مياه الشرب لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر بعد انقطاع 24 ساعة

أعلن المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه قطر 1800 ملليمتر، مشيراً إلى أنه تم الآن ضخ المياه إلى محطة النقية بالمدينة ووصلت بالفعل للملاك وللسكان ورواد المدينة، بعد انقطاع دام لنحو 24 ساعة.

انقطاع المياه بالشيخ زايد

وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المياه عادت إلى 6 أكتوبر أيضا، وأن الجهاز وجه اعتذرا إلى السادة المواطنين، حيث استمر العمل بالخط لمدة طويلة نظرًا لقطر الخط الرئيسي للمياه وصعوبة التعامل مع تلك الحالات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المدينة، أن الجهاز قام بتوفير سيارات مياه لسد احتياجات السادة المواطنين من مياه الشرب، أثناء انقطاع المياة بالشيخ زايد، لحين وصول المياه، وعودة التشغيل.

كسر مفاجئ في خط المياه

وكان جهازا مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر أعلنا صباح أمس الأحد، في بيان مشترك، وقوع كسر مفاجئ في خط المياه العكرة البديل قطر 1800 ملي متر الناقل للمياه إلى محطة التنقية بمدينة الشيخ زايد، وهي إحدى المحطات الداعمة لمدينة السادس من أكتوبر، ما تسبب في انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، وتم الإصلاح الآن وتم ضخ المياه للمواطنين.

وكان الكسر المفاجئ، تسبب في انقطاع المياه على مستوى مدينة 6 أكتوبر.