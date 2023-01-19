الانتهاء من مشروعات مياه الشرب في مركزين بالمنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات قطاع المياه بقرى مركز الشهداء حيث تم مد وتدعيم الشبكات وتنفيذ الوصلات المنزلية، إضافة لحفر آبار ارتوازية.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في أشمون والشهداء

وأضاف منسق حياة كريمة في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ مشروعات توسع محطة تنقية مياه شما بنسبة تنفيذ 100%، وما زال العمل مستمرًا في مشروعات شبكات مياه شرب بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بنسبة تنفيذ 99.5%، بالإضافة إلى الأعمال الجارية في تنفيذ محطات حديد ومنجنيز بنسبة تنفيذ 70%.

استمرار العمل للانتهاء من باقي مشروعات حياة كريمة

وأوضح أن العمل يتم على قدم وساق لتنفيذ مشروعات مياه والشرب والصرف الصحي في مركزي الشهداء وأشمون صمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ مرتفعة في هذه المشروعات في إطار خطة الدولة لتقديم كل الدعم للمواطنين في القري وتوفير حياة كريمة لهم.