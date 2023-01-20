سامو زين يطرح أغنية «تعلم في القلوب» بمناسبة عيد الحب

طرح الفنان سامو زين أغنية جديدة له بعنوان «تعلم في القلوب» عبر تطبيق «أنغامي» على أن يتم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

كشف الفنان سامو زين عن جزء من أغنية تعلم في القلوب عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلق: «أمير العشاق ساموزين بمناسبة عيد الحب».

ساموزين يطرح أغنية جديدة بعنوان تعلم في القلوب

وتابع سامو زين كاشفا عن اسم الأغنية: «هل فعلا القلوب تعلّم ? ( تعلّم في القلوب ) حصريا على تطبيق أنغامي وقريباً على جميع المنصات».

كلمات أغنية تعلم في القلب

جاية منين روايحها عيدان ياسمين

ست الحلوين

نورها يفيض على النجمة الساكنة بعيد

وفي صنعها داب حسن التكوين

واخدة من الصباح ضيه وفيها من الغروب

جمال فتاك مفيش زيه يعلم في القلوب

يذكر أن الفنان سامو زين كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «أعراض الحب» والتي تعاون فيها مع الشاعر حسام طنطاوي والملحن معتز أمين والموزع أكرم عادل وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .