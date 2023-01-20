إصابة زوجين وطفليهما في حريق شقة سكنية بالبحيرة «صور»

أصيب زوجان وطفليهما بحروق واختناق جراء نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بحريق في شقة بدمنهور

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة دمنهور، ما أدى إلى إصابة الزوجين بحروق وإصابة طفليهما بحالات الاختناق، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة.

وأسفرت التحريات الأولية أن الحريق نشب جراء ماس كهربائي في تلفزيون، ما أدى لاحتراق محتويات الشقة من الأثاث، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.