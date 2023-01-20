فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية غدا.. أبرزها عين شمس وسوهاج

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة لـ8 جامعات حكومية، تطبيقا لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

الترشح لرئاسة الجامعات

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تقرير صادر عنه، أن الجامعات التي سيجرى بها الانتخابات هي جامعة عين شمس وبنها وكفر الشيخ وسوهاج ودمنهور ودمياط والوادي الجديد ومطروح.

إعلان القوائم المبدئية في 26 يناير

ويفتح باب التقديم غدا 21 يناير الجاري حتى 26 يناير، على أن يتم إعلان القوائم المبدئية يوم 26 يناير، ومن يوم 29 يناير وحتى 30 يناير يتم تلقي الطعون على أن يكون يوم 6 فبراير المقبل موعدا للكشف عن القوائم النهائية المرشحين وتحديد موعد المقابلات، ويبدأ من 12 فبراير تقديم اورق وبرامج المرشحين.