الجامعات: ختام أعمال امتحانات «التيرم الأول» بعدد من الكليات السبت المقبل

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً للخريطة الزمنية وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتهاء أعمال امتحانات التيرم بدءاً من السبت المقبل وانتهاءً بيوم الخميس، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن أو رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

الأعلى للجامعات يشدد على سرعة اعلان نتائجها

وأكد الأعلى للجامعات الحكومية، انتظام أعمال الامتحانات في الجامعات وفقاً للخريطة الزمنية دون تغيير في مواعيدها أو مواعيد الإجازات، مؤكداً ضرورة الإسراع في تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالكليات وإعلان النتائج في أسرع وقت، وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ «الوطن»، انتظام العمل بمختلف القطاعات والكليات والامتحانات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، موضحاً أن الكنترولات تواصل حالياً تصحيح أوراق الامتحانات لإعلان النتائج في أسرع وقت، وفقاً لتوجيها الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي .

امتحانات الجامعات 2023

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات دون رصد اي مشكلات، موضحاً انتهاء الامتحانات بعدد من الكليات بدءً من السبت، وحتى نهاية الأسبوع، مشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مؤكداً بدء الكنترولات المختلفة في أعمال تصحيح أوراق الإجابات، من إعلان النتائج في أسرع وقت.