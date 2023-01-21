محمد عبد الرحمن توتا: أقدم دور أستاذ علم نفس في فيلم «البطة الصفرا»

يواصل الفنان محمد عبد الرحمن «توتا» تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد «البطة الصفرا»، الذي يشارك فيه مع الفنانة غادة عادل، ويتبقي لهم تصوير عدد قليل من المشاهد.

وكشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل مشاركتة فى فيلم البطة الصفرا قائلًا: «هو شخص منغلق على نفسه ليس اجتماعيا على الإطلاق ويلعب شخصية أستاذ علم نفس في الجامعة».

تفاصيل شخصية محمد عبدالرحمن توتا فى فيلم البطة الصفرا

وتابع توتا قائلا: «وخلال الأحداث بيكون الأستاذ دا بيحضر البحث بتاع الدكتوراه بتاعته وبتتطور بقي الأحداث وبيكون فيه علاقة بين البطة الصفرا والبحث اللى بيحضروا فالفيلم هيكشفلنا بقي ايه العلاقة دى».

يذكر أن فيلم البطة الصفراء يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وأحمد طلعت وفرح الزاهد وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عصام نصار وإنتاج رامي السكري.