تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك الليلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت الموافق 21 يناير، حيث كشف اتحاد الكرة المصري، عن موعد اللقاء المنتظر في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز في موسمه الجاري 2023.

ويخوض نادي الزمالك مباراة القمة بهدف حصد الـ3 نقاط وتعويض الخسائر التي تعرض لها المبارات الماضية، وخروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، كما يسعى الأهلي إلى الفوز لمواصلة صدراته للدوري الممتاز واسترجاع اللقب الغائب عن خزائنه الموسمين الماضيين وفوز الزمالك به.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي المصري: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2 على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة أون تايم سبورتس الأرضية

ويمكن نقل المباراة على التردد (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وكشف اتحاد الكرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري العام الليلة السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والبحرين وقطر والكويت وعمان.