الجيش يحتفي برجال الشرطة في عيدهم بأغنية: ضهرنا وسندنا ولا مرة تغفل عينيهم

في ذكرى عيد الشرطة المصرية الـ71، احتفى الجيش المصري، برجال الشرطة المدنية، وقدم أغنية مبهجة، تضمنت كلماتها تعظيم جهود رجال الشرطة لما يقومون به من أعمال وجهود مضنية للحفاظ على الأمن: «هما دول سور عالي ودايما حامينا، دول الرجالة الله عليهم ولا مرة بتغفل عينيهم، جيش مصر بيهديكم أغلى تحية بينا وبيكم مصر هتبقى قوية».

الجيش يحتفي بجهود رجال الشرطة

«أبطال بلدنا وزمز لولادنا»، بهذه الكلمات وصف الجيش رجال الشرطة البواسل، وأنهم خير سند للقوات المسلحة، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولم تكن الكلمات مجرد أغنية بل واقعا نفذته الشرطة المدنية على الأرض على مر العصور، منذ أن وقفت بشموخ ضد الإنجليز، فكانت عصية على الكسر في 25 يناير عام 1952 مرورًا إلى اليوم بمحاربة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة الباسلة.