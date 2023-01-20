رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:25 م | الجمعة 20 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم السبت 28 يناير، وحتى الثلاثاء 28 فيراير، بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الشرطة الـ 71»، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما تحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: استمرار مبادرة «كلنا واحد» لبيع السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية يناير 

«الداخلية» تضبط سائقا أشعل النار في سيارة جاره بالقاهرة

«الداخلية»: ضبط عامل اعتدى على زوجته بسلاح أبيض فى المرج

«الداخلية»: ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لأمن المنافذ
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع