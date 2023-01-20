زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم السبت 28 يناير، وحتى الثلاثاء 28 فيراير، بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الشرطة الـ 71»، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما تحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.