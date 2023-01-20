افتتاح 43 مسجدا في 13 محافظة اليوم.. بينها سوهاج وأسيوط

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 43 مسجدًا في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بينها 31 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و12 مسجدًا صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح مساجد في بني سويف

ففي محافظة بني سويف تم افتتاح مسجد المغفرة بعزبة أبو النور بمركز الواسطى، وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد التوبة بقرية بنهو بمركز طهطا، ومسجد آل مناسي بقرية الصفيحة بمركز طهطا، ومسجد علي بن أبي طالب بقرية شطورة بمركز طهطا، ومسجد عباد الرحمن، بقرية خلوة محفوظ بمركز طهطا، ومسجد الرحمن، بقرية نجع حمد بمركز طهطا، ومسجد محمد فرغلي بقرية الكوم الأصفر بمركز طهطا، ومسجد الكناعرة بقرية ساحل بمركز طهطا، ومسجد نجع العرب بقرية الهيشة بمركز طما، ومسجد الهداية بقرية نجع حمد بمركز طهطا، ومسجد آل توما بقرية التوادر بمركز البلينا، ومسجد الرحمن بقرية عرب الصبحة بمركز دار السلام.

مساجد جديدة في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد هيبة بقرية بني حسين بمركز أسيوط، ومسجد ثابت عبدالإله بقرية فزارة بمركز القوصية، ومسجد اليوسفي بمدينة ديروط، ومسجد الرحمن بعزبة التحرير بمركز ديروط، وفي محافظة المنوفية تم افتتاح مسجد الشرقي بقرية البيشة بمركز أشمون، ومسجد نور الدين بقرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم.

وفي محافظة الإسماعيلية، تم افتتاح مسجد الحمد بعزبة أبو صيام بقرية سرابيوم بمركز فايد، ومسجد الرحمة بعزبة أبو عطية بمركز أبو صوير، وفي محافظة الدقهلية تم افتتاح مسجد الطرابيشي بقرية ميت طريف بمركز دكرنس، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية معصرة صاوي بمركز طامية، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد الوهاب، بزاوية حاتم بقرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الإسكندرية، تم افتتاح مسجد الرحمن بقرية أرض الحرية بمركز العامرية، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد التوبة، بقرية قومبانية البرنوجى، بمركز دمنهور، ومسجد الزعيرة، بمركز بطورس، بقرية أبو حمص، وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد حسين عبيدى، بقرية العبايدة، بمركز سيدى سالم، ومسجد عزبة السعدى، بقرية الشمارقة، بمركز كفر الشيخ، ومسجد الشيخ غازى، بقرية المؤسسة الأبعادية، بمركز الحامول، وفي محافظة قنا، تم افتتاح مسجد آل حمد، بقرية فاو بحري، بمركز دشنا، ومسجد المقام الأهلي، بقرية الغرابلية، بمركز قوص.

مساجد الصيانة بجنوب سيناء

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة جنوب سيناء تم افتتاح مسجد الحسوة بكاترين، ومسجد بنت السلطان برأس سدر، وفي محافظة المنوفية تم افتتاح مسجد النعماني بمركز سرس الليان، وفي محافظة أسيوط تم افتتاح مسجد آل وهمان بقرية دير القصير بمركز القوصية، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد الرحمن الشافعي اللبان بمركز المحمودية، ومسجد شهاب الدين بقرية شهاب الدين بمركز رشيد، ومسجد الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

وفي محافظة قنا تم افتتاح مسجد الرفاعي بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وفي محافظة الشرقية تم افتتاح مسجد أبو سرور بالزنكلون، ومسجد أبو علوان بقرية قرملة بمركز بلبيس، وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مسجد الشهيد رماح عبد الكريم، بقرية دمنو بمركز سوهاج، وفي محافظة الإسكندرية تم افتتاح مسجد السلام بجوار فاركو للأدوية بمركز العامرية.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة 20 يناير 2023، 585 مسجدًا، بينها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و110 مساجد صيانة.