خدمات معرض الكتاب 2023.. منها توصيل الكتب «ديلفري» ودخول كبار السن مجانا

ينطلق معرض الكتاب في دورته الـ 54، الأربعاء المقبل ويستمر في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، وتحرص وزارة الثقافة بالتعاون مع عدة جهات لتقديم الخدمات داخل وخارج المعرض، من أجل تيسير الحصول على الكتب وتحقيق العدالة الثقافية، ومن أبرزها:

«الثقافة والفن للجميع» مبادرة في معرض الكتاب:

- إصدارات رقمية من مكتبة الأسرة على منصة معرض الكتاب:.

- مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، وتتمثل في طرح إصدارات بأسعار تبدأ من 2 إلى 20 جنيها، لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب.

- من خلال تعاون وزارة الثقافة مع وزارة الاتصالات، تم توفير خدمة البيع أونلاين للكتب عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض وتوفير خدمات التوصيل لأي مكان داخل مصر تيسيرا على القراء في مختلف ربوع مصر.

خدمات لزوار معرض الكتاب 2023:

- دخول كبار السن وذوي القدرات الخاصة وذويهم مجانا وتوفير مسارات خاصة وآمنة لهم.

- استراحات للجمهور.

- أماكن للخدمات داخل أرض المعرض.

- توفير مواصلات لتسهيل انتقال الجمهور من وإلى المعرض، وخصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات 11 خط أتوبيس تنطلق من مختلف مناطق القاهرة وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة.