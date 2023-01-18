خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2023 إلكترونيا وطرق السداد

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وأعلنت الوزارة خطوات حجز تذاكر المعرض عبر المنصة الرقمية لحجز تذاكر المعرض، وطرق سداد قيمة الحجز كالتالي:

خطوات التسجيل للحصول على التذكرة

- الدخول على رابط حجز تذاكر معرض الكتاب من هـــــنــا، أو من الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل».

- الضغط على خيار احجز تذكرتك لزيارة معرض الكتاب

- تحديد عدد التذاكر المرجو حجزها (سعر التذكرة 5 جنيهات).

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم - رقم الهاتف - البريد الإلكتروني).

- اختيار طريقة سداد قيمة التذكرة من بين الخيارات المتاحة:

بطاقات الائتمان، ميزة، وأمان ومصاري.

- بعد الانتهاء من التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة على «واتس آب» للرقم المسجل وأخرى على البريد الالكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

معرض الكتاب 2023

وتحمل الدورة الـ54 من معرض الكتاب شعار: على «اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، كما جرى اختيار الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.