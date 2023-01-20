إقبال على منافذ «المواطن أولا» للسلع في القاهرة.. تخفيضات 30% «صور»

تواصل أجهزة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية تحت شعار «المواطن أولا»، إذ أقامت العديد من المعارض في الأسمرات والمقطم والبساتين والمعادي، وجار افتتاح منافذ بالتبين والمعصرة وغيرها من الأحياء، لتغطية كل الأحياء خلال الأيام المقبلة، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.

منافذ «المواطن أولا» تواجه ارتفاع الأسعار

وشهدت المنافذ إقبالا كبيرا من المواطنين على تلك المنافذ لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يجري توفير كل المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، منها السكر والزيت واللحوم، كما تشهد تلك المعارض إقبالا كبيرا، في إطار خطة الدولة لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، إذ يجري التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا.

التوسع في المنافذ

وأشارت إلى أنه يجري تخفيض السلع بنسب تصل لـ 30% عن مثيلاتها في السوق، مؤكدة أن المعارض مستمرة، وجار العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، واستمرار طرح السلع في تلك المعارض بالسعر المناسب للجمهور والمعارض مستمرة أمام المواطن في أي وقت لتخفيف الأعباء والحد من أي محاولات احتكار أو تلاعب بالسلع.