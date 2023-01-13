محافظ القاهرة: التوسع في إقامة معارض السلع بأسعار مخفضة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إقامة عدد كبير من منافذ السلع الغذائية تصل لأكثر من 100 منفذ ومعرض ضمن سلسلة معارض «أهلا رمضان»، على مستوى محافظة القاهرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتا إلى افتتاح المعارض تباعا حيث يتم توفير كل السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار أقل عن مثيلاتها في السوق.

التوسع في معارض السلع

وأشار إلى أن المحافظة تتوسع في تنظيم معارض السلع بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرا إلى أن معرض السلع الذي تم افتتاحه بباب الشعرية يشهد إقبالا من المواطنين حيث يضم مختلف السلع بسعر مخفض لسد احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن القاهرة تضم حاليا أكثر من 2100 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور.

الإعلان عن الأسعار

وفى سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نشر منافذ السلع في كل أحياء المنطقة الجنوبية، خاصة التي تحتاج منافذ مع ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة مع وضع الاسعار الاسترشادية طبقا لاشتراطات وزارة التموين، على أن تكون المنافذ سهلة الفك والتركيب وتوصيل كل المرافق لها.

وأشارت «عبدالمنعم»، إلى معاينة عدة مواقع لفتح 19منفذ حاليا لخدمة المواطنين، وذلك بمساحات مختلفة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عددا من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووجهت «عبدالمنعم» رؤساء الأحياء بالعمل بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع التموين من أجل خدمة أفضل للمواطنين، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع وبأسعار مناسبة.