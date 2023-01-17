محافظ القاهرة: العمل على ضبط الأسعار والتوسع في معارض السلع

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن سوق السيارات متكامل الخدمات الجديد الذي أقامته الدولة بطريق العين السخنة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد نقلة نوعية فى شكل الأسواق المتكاملة، وتم تنفيذه بأقصى المعايير العالمية فى الجودة، ويضم جميع الخدمات التى تمكن المواطن من إنهاء كل إجراءاته فى يوم واحد فى نفس المكان بما يوفر الوقت والجهد والمال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

توفير السلع

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لضبط الأسعار وإحداث توازن بها، مؤكدا توافر جميع السلع في الأسواق، بالإضافة إلى توافر أرصدة كافية من كل السلع الأساسية والاستراتيجية، جاء نتيجة للخطط المسبقة التي وضعتها الدولة لمواجهة الأزمات والحد من آثارها.

مشروعات قومية

ولفت محافظ القاهرة، إلى تواصل الاجتماعات على مدار اليوم بكل أجهزة الدولة، لتوفير السلع للمواطنين بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي تحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم كتطوير القرى وتحسين الحياة بها، خاصة في الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

كما أكد محافظ القاهرة، على استمرار المحافظة في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة، لتخفيف العبء عن المواطنين، وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

رفع درجة الاستعداد للأمطار

وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود شركتي المياه والصرف الصحى فى التعامل مع تجمعات المياه بعد سقوط الأمطار الأيام الماضية، ما أسهم فى تسيير الحركة المرورية.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة إنجاز المشروعات التى تم وضعها لخدمة المواطنين.

وشدد «عبد العال» على رؤساء الأحياء والرصد البيئي، بضرورة متابعة عمل شركتى النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية من أجل تحسين مستوى النظافة بالعاصمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

التوجيه بسرعة فحص شكوى المواطن

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بسرعة فحص مشكلات المواطنين والرد عليها، وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية وخلق قنوات اتصال معها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مثمنًا دور الجمعيات الأهلية في مشاركة الأجهزة التنفيذية ومديرية التضامن الإجتماعي، في القيام بمخططاتها التنموية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها، مطالبا رؤساء الأحياء بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وفتح الشوارع وإتاحة الرصيف للمواطنين.