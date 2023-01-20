أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في الأسواق

اختلفت أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها من اللحوم البيضاء، في المزارع والمحلات التجارية في الأسواق اليوم الجمعة، وكذلك أسعار اللحوم البيضاء الأخرى كالبط والرومي.

أسعار الفراخ البيضاء

تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، ويصل إلى المستهلك بـ55 جنيها.

- وصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم إلى نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

- وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم إلى نحو 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- وصل سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى نحو 80 جنيها، ويباع في المحلات اليوم 85 جنيها.

- وصل سعر الديك الرومي الأبيض إلى نحو 75 جنيها بالمزرعة، بينما يصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم نحو 80 جنيها، ويباع في المحلات اليوم نحو 85 جنيها.

- بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وصل سعر كيلو البط المولار 50 جنيها، بينما يباع في المحلات بسعر نحو 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- سجّل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل إلى المستهلك بـ80 جنيها.

- بلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.