«الغرف التجارية»: تراجع أسعار كيلو الفراخ اليوم وانتعاشة في المبيعات

تشهد أسعار الدواجن في السوق تراجعا اليوم، بنحو جنيه للكيلو، مسجلا 64.53 جنيه للكيلو، بعد قرار الدولة بالإفراج عن السلع من الموانئ المصرية الأيام الماضية، ما يجعل التجار وأعضاء الشعبة الغذائية يتوقعون انتعاش المبيعات والاستمرار في تراجع الأسعار.

وتتراوح أسعار الفراخ بين 55 إلى 70 جنيها حسب النوع، حيث تواصلت «الوطن» مع تجار الدواجن ونقيب الفلاحين وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، لرصد الأسعار والمبيعات، الذين أكدوا تراجع في الأسعار، مع توقعات باستمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفراخ

وذكر عبدالرحمن السيد، عضو شعبة الدواجن، أن كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزرعة سجل 50 جنيها، ويصل إلى المستهلك بـ55 جنيها، والفراخ الساسو أو الحمراء 63 جنيها وللمستهلك 67 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة نحو 54 جنيها، للمستهلك 58 جنيها، أما الفراخ البلدي سجل سعر الكيلو 65 جنيها وللمستهلك 70 جنيها.

توقع باستمرار تراجع أسعار الدواجن

فيما توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، استمرار تراجع أسعار الدواجن في الفترة المقبلة، حيث إن انخفاض أسعار الأعلاف ساعد في تراجع الدواجن بعدما كشفت هيئة السلع التموينية استعدادها لتوريد الذرة الصفراء، وأيضًا الإفراج عن السلع من الموانئ المصرية.

من جانبه قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية، إن مبيعات الدواجن شهدت انتعاشا بعد انتهاء صيام الأقباط، ومن المتوقع زيادة الاستهلاك في الأيام المقبلة.