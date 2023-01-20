السيطرة على حريق في محل إكسسوارات هواتف محمولة شرق الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق شب في محل إكسسوارات للهاتف المحمول، بمنطقة فيكتوريا شرق المحافظة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات حي المنتزه أول بوقوع حريق اليوم في إحدى محلات إكسسوارات الموبايل بمحطة قطار فيكتوريا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وإدارة الحماية المدنية.

تفاصيل حريق الإسكندرية

وبالمعاينة تبين شب حريق بمحل إكسسوارات على محطة قطار فيكتوريا، شرق الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو وقوع أي خسائر بشرية فى الأرواح، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المحال المجاورة.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول، رفقة سيارة إطفاء ورجال حي المنتزه أول وتبين نشوب الحريق في محل إكسسوارات وتمت السيطرة على حريق الإسكندرية اليوم قبل أن يمتد إلى باقي المحال المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.