كيف تربح من شهادة الـ22.5% عائدا أكبر من الـ25%؟.. خبير يجيب

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ العميل الذي يرغب في تحقيق مكسب ودخل إضافي بشراء شهادات الـ25 والـ22.5% يمكنه استغلال أفضل طريقة لأعلى عائد على مدخراته.

«فهمي»: الاكتتاب بشهادات الـ 22.5% أفضل في هذه الحالة

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الأموال التي يتم ربطها بـ الشهادات الجديدة إصدار أكبر مصرفين حكوميين بالسوق المحلية؛ الأهلي ومصر، تحقق عائد 22.5% شهرياً وبالتالي قد يلجأ البعض للاكتتاب بشهادات العائد السنوى الأعلى من حيث العائد بفائدة تصل لـ 25% سنوياً.

استثمار عوائد الشهادات يحقق مكسبا أفضل

فيما يرى الخبير المصرفي، أنَّ العائد الدوري لشهادات الـ 22.5% يمكن استغلاله بشكل أفضل وتحقيق مكاسب إضافية، موضحاً أنَّ حامل الشهادة من خلال إعادة تشغيل واستثمار عائدها الذي يصرف شهرياً في العديد من القنوات الاستثمارية المتنوعة، إما بـ شراء الذهب أو أذون الخزانة وغيرها من الأدوات التي يسهل تسييلها.

تابع «فهمي»، «كل شهر عند صرف العائد الشهري لـ الشهادات البلاتينية بفائدة 22.5%، يمكن شراء جنيهات أو جرامات ذهب خلال مدة الشهادة، أي عام، وإعادة البيع مع موعد الاستحقاق ليصبح الإجمالي أكبر من عائد شهادة 25%».

أوضح أنَّه لا يوجد عائد أفضل من الآخر طالما المدخر أو المستثمر يفكر بطريقة صحيحة تضمن له أفضل استغلال لرأس ماله، وطالما الأموال يتم «تشغيلها في السوق والتجارة» فستحقق عائدا مضمونا.