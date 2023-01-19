هل يتم مد موعد شراء شهادات الـ25% إلى ما بعد يناير؟

يترقب العديد من أصحاب المدخرات الموعد النهائي لانتهاء طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع من بنكي الأهلي المصري ومصر، بفائدة تتراوح بين 22.5% إلى 25%، حسب دورية صرف العائد، في وقت تشير كافة التوقعات إلى عدم إمكانية استمرار طرح الشهادات لفترة طويلة.

تحقيق المستهدف من طرح الشهادات

بحسب التصريحات الرسمية التي أعلنها بنكا الأهلي المصري ومصر فإنه لن يتم استمرار طرح تلك الشهادات إلى ما بعد شهر يناير الجاري، حيث سيكون آخر الشهر، على الأرجح، هو الموعد النهائي لإتاحة الشهادات، بعدما حققت المستهدف منها وجمعت السيولة النقدية التي يستهدفها البنك المركزي من الأسواق، في إطار تحركاته لتحجيم معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع، وضمن محاولاته للسيطرة على وتيرة زيادة الأسعار.

إلغاء الشهادات سيحدث خلال أيام

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنكين الحكوميين الأكبر، فإن إلغاء الشهادات سيحدث خلال أيام وبحد أقصى نهاية الشهر الجاري، أي بعد 12 يوما من الآن، حيث صرح محمد الأتربي رئيس بنك مصر أن الشهادات جمعت أكثر من نحو 120 مليار جنيه لصالح البنك منذ طرحها في 4 يناير الجاري.

وبالتبعية أعلن البنك الأهلي اعتزامه وقف الشهادات قبل حلول شهر فبراير، بعدما جمعت أكثر من 200 مليار جنيه، كما أكد أن الشهادات حققت الغرض المطروحة من أجله، وعلى الرغم من طرح بنك القاهرة الحكومي شهادة بنفس العائد قبل يومين، إلا أن موعد انتهاء الطرح لن يستمر سوى حتى نهاية الشهر الجاري.

وعادة ما يلجأ البنك المركزي إلى بنكي الأهلي المصري ومصر لامتصاص فائض السيولة بالأسواق عند ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف، حيث طرح البنكان شهادات بعائد مرتفع منذ نشوب أزمة كورونا، بطرح شهادات بعائد 15%، وبعدها بفترة تم طرح شهادات بعائد 18%.