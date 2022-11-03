تعرف على عوائد الشهادات الدولارية في البنوك بعد رفع أسعار الفائدة

تستهدف الزيادات التي أقرتها بنوك مصرية على عوائد الشهادات الدولارية، بزيادة السيولة من العملة الأمريكية لدى البنوك خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلنت بنوك «مصر، التجاري الدولي CIB، الزراعي المصري، والأهلي المصري»، رفع العائد على تلك الشهادات.

الشهادات الدولارية في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، كل ما يتعلق بالشهادات الدولارية في 4 بنوك مصرية، بعد إعلان البنك الزراعي، أمس الأربعاء، تحريك العائد على الشهادة الدولارية «الحصاد»، لينضم بذلك إلى البنوك الثلاثة.

1 – شهادة الثبات الدولارية من بنك مصر

يوفرها بنك مصر في أكثر من 800 فرع له بالمحافظات، ومدتها 3 أو 5 سنوات قابلة للتجديد، وبعائد ثابت طوال مدة الشهادة 5.30% سنوياً وفقاً لمدة تلك الشهادة، مع إتاحة صرف العائد شهرياً أو كل 3 أشهر، أو كل 6 أشهر، وكل عام، وتتاح للأفراد الطبيعيين والشركات، ويمكن شراء شهادة الثبات الدولارية من خلال تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي BM On line.

2 – الشهادة الدولارية من البنك التجاري الدولي

يوفر البنك التجاري الدولي، شهادة دولارية آجال 3 و5 و7 سنوات، بعائد ثابت شهري 5.25% على شهادة الـ 3 سنوات، و5% على الشهادة أجل 5 سنوات، و4% على الشهادة أجل 7 سنوات، ويمكن الحصول على العائد شهرياً أو كل 3 أشهر، أو كل 6 أشهر، وكل عام.

3 – شهادة الحصاد الدولارية من البنك الزراعي المصري

يوفر البنك الزراعي، عائداً ثابتاً على شهادة العائد الدولاري ذات الـ 3 سنوات، بمعدل فائدة 5%، على أن العائد لا يصرف إلا بشكل ربع سنوي فقط، ويمكن استرداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

عائد 5.25% كل 6 أشهر لشهادة البنك الأهلي

4 – الشهادة الذهبية «أهل مصر» من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري، الشهادة الذهبية بآجال 3 سنوات، بعوائد 5.30% سنوياً، و5.25% كل 6 أشهر، و5.20% كل 3 أشهر و5.15% شهرياً بحد ادني 500 دولار أمريكي أو مضاعفات ذلك، بينما يوفر البنك شهادة «أهل مصر» ذات أجل 5 سنوات بعائد 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً، في حين شهادة «أهل مصر» أجل 7 سنوات بعوائد 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً.