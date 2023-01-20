مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق الضبعة بمطروح

لقيت طفلة مصرعة وأصيب شخصين، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة الإقليمي المتجه إلى القاهرة، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث طريق الضبعة القاهرة

استقبلت مستشفى الحمام المركزى ضحايا حادث سيارة طريق الضبعة - القاهرة الاقليمي، وهم: أسينات أحمد السيد، 7 سنوات، من المنوفية جثة هامدة، ووضعت الجثة في ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت إشراف مفتش الصحة، ومعاذ أحمد السيد، 10 سنوات، من المنوفية مصاب بكدمات، وسحجات في الجسم، وأحمد السيد أحمد السيد، 35 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباة نزيف بالمخ وكدمات وسحجات في الجسم، وجاري فحص الحالة ومتابعتها، والمصاب الثاني، من خلال أطباء قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الحمام، وإجراء التحاليل وعمل الأشعة اللازمة، حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

انتقلت شرطة تأمين طريق الضبعة القاهرة الاقليمي إلى موقع الحادث، وجاري التعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.