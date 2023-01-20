ما مواعيد رحلات قطار تالجو الإسباني على خط «القاهرة - الإسكندرية»؟

كشفت هيئة السكة الحديد عن مواعيد رحلات قطار تالجو الإسباني على خط «القاهرة - الإسكندرية»، إذ يعمل بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كيلو متر / ساعة، ويمتاز بوجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ووجود مقاعد مخصصة لأصحاب الهمم، فضلاً عن وجود شاشة عرض مركزية، ووجود نظام إنترنت هوائي «WiFi»، ووجود نظام إنذار حريق.

مواعيد رحلات قطار تالجو الإسباني على خط «القاهرة - الإسكندرية»

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواعيد رحلات قطار تالجو الإسباني على خط «القاهرة - الإسكندرية»، وهي كالتالي:

- قيام من محطة مصر بالإسكندرية الساعة 0.50 صباحا.

- قيام من محطة سيدي جابر بالإسكندرية الساعة 6:05 صباحا.

- قيام من محطة مصر برمسيس الساعة الثانية عصرا.

أسعار تذاكر القطار التالجو الإسباني

- تذكرة القطار التالجو الإسباني للدرجة الأولى: 200 جنيه.

- تذكرة القطار التالجو الإسباني للدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

- تقدر الغرامة على مستقلي القطار التالجو الإسباني دون تذكرة بقيمة 70 جنيهًا.

توجيهات مهمة من هيئة السكة الحديد

وحذرت هيئة السكة الحديد، من القيام بعدد من المخالفات داخل القطارات وعلى الأرصفة، ومنها:

إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، إذ يسبب حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة، وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة في التي شهدتها المنظومة في كل عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأضافت في بيان أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب، ومسؤولية الحفاظ عليها مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة، وتقديم كل التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تسبب اضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.