أسعار تذاكر القطار التالجو الإسباني من القاهرة للإسكندرية (صور)

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن موعد تشغيل القطار التالجو الإسباني الفاخر بشكل تجريبي دون ركاب، يوم السبت المقبل الموافق يوم 24 ديسمبر 2022، من محطة رمسيس بالقاهرة متجهًا نحو محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، في تمام الساعة 2 عصرًا.

أسعار تذاكر القطار التالجو الإسباني

ووفقًا للدور الخدمي والاجتماعي لجريدة «الوطـن»، نوفيكم بأسعار تذاكر قطارات التالجو الإسباني المتجهة من القاهرة للإسكندرية والعكس، وهي:

- قيمة تذكرة القطار التالجو الإسباني للدرجة الأولى، تبلغ 200 جنيه.

- قيمة تذكرة القطار التالجو الإسباني للدرجة الثانية 150 جنيهًا.

- تقدر الغرامة على مستقلي القطار التالجو الإسباني دون تذكرة بقيمة 70 جنيهًا.

مميزات القطار التالجو الإسباني

يمتاز القطار التالجو الإسباني الفاخر، بمجموعة من مستويات الخدمة التي تجعله مميزًا عن غيره، وهي:

- يعمل بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كيلو متر / ساعة.

- يمتاز بوجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، لتحقيق كل سُبل الراحة لمستقليه.

- وجود كراسي مخصصة لأصحاب الهمم.

- وجود شاشة عرض لكل كرسي في الدرجة الأولى.

- وجود شاشة عرض مركزية في في عربات الدرجة الثانية.

- وجود نظام إنترنت هوائي WiFi.

- وجود نظام إنذار حريق.

- وجود دورات مياه على أعلى مستوى.

- يمتاز بوجود كاميرات مراقبة لتحقيق السلامة والأمان لمستقليه.

- وجود بوفيه على أعلى مستوى، بأسعار تبدأ من 15 إلى 85 جنيهًا.

التعاقد على 7 قطارات تالجو

الجدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصلات اتفقت على إبرام عقد مع شركة التالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات جديدة، بإجمالي 157 مليون يورو، تشمل قطع الغيار والصيانة، وهذا يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاستمرار في خطط التطوير لبناء الجمهورية الجديدة 2030.