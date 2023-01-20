أجواء مثالية في «الويك إند» على شواطئ الإسكندرية مع غياب نوة الغطاس

عادت الروح مجددا إلى شواطئ الإسكندرية، في ظل تحسن الطقس وغياب نوة عيد الغطاس التي كان من المفترض أن تضرب المدينة الساحلية في تلك الآونة، الأمر الذي شجع عددا من المواطنين على التوجه إلى الشواطئ لممارسة الرياضة بالتحديد لعبة الراكت، بالإضافة إلى التريض والسير على كورنيش الإسكندرية بالتحديد في نطاق محطة الرمل والمنشية امتدادا لبحري غرب المدينة.

تحسن طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، تحسنا كبيرا من حيث درجات الحرارة حيث سجلت العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية، مع غياب الأمطار ما جعلها فرصة للمواطنين للسير على كورنيش الإسكندرية مع عصر اليوم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، أو عبر ممارسة لعب «الراكت» على الشواطئ.

ممارسة الرياضة على شواطئ الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها للمواطنين في ظل مرور عروس البحر بأجواء شتوية رائعة وتحسن الطقس.

وأضاف «رشاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شاطئ إسحاق حلمي، يتمتع بوجود عدد من الملاعب الرياضية وشهد إقبالا اليوم من المواطنين لممارسة الرياضة.

وأكد أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تشجع أبناء الإسكندرية على اصطحاب أولادهم والنزول إلى الشواطئ للجلوس والتريض للاستمتاع بالطقس المعتدل.

خروجة على كورنيش الإسكندرية

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أتاح الطقس المميز اليوم فرصة للخروج على كورنيش الإسكندرية، والجلوس على الكتل الخرسانية مستغلين غياب الأمطار اليوم وصفاء السماء ما جعله وقتا مميزا.